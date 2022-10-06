Трех человек увезли в больницу после страшной аварии под Ноябрьском

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 5 октября на подъезде к Ноябрьску.

- ,Установлено, что около 5:30 утра водитель автомобиля «Suzuki», решив обогнать движущуюся впереди машину, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Mazda». В результате ДТП трех пассажиров увезли в больницу, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедши сутки на Ямале произошло 9 аварий, а с начала года - 3 551, в которых 18 человек погибли и 226 получили травмы, в том числе 29 детей.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.