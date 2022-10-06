В Салехарде обновят более 40 контейнерных площадок

Фото: администрация Салехарда
В Салехарде обновят 41 контейнерную площадку, находящуюся в муниципальной собственности. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, замена ведется в рамках года экологии, объявленного губернатором Дмитрием Артюховым.
- Все площадки будут закрытого типа, чтобы мусор не разлетался. Во дворах у нас также проходит обновление площадок. Они сделаны из долговечного и антивандального материала. Также заключен муниципальный контракт на обслуживание контейнерных площадок и на уборку вокруг них, - рассказал заместитель главы города Андрей Барышников.
Известно, что первые обновленные контейнерные площадки появятся по следующим адресам:
- ул. Красный Октябрь, 27;
- ул. Ленина, 40;
- ул. Комсомольская, 14А;
- ул. Броднева, 4;
- ул. Патрикеева, 16А;
- ул. Энтузиастов, 81, 83;
- ул. Маяковского, 37;
- у мамонта Мити;
- ул. Лесозаводская, 29;
- мкр. Первомайский, 3 и 12;
- мкр. Солнечный, 30.