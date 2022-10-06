В Салехарде обновят более 40 контейнерных площадок

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде обновят 41 контейнерную площадку, находящуюся в муниципальной собственности. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, замена ведется в рамках года экологии, объявленного губернатором Дмитрием Артюховым.

- Все площадки будут закрытого типа, чтобы мусор не разлетался. Во дворах у нас также проходит обновление площадок. Они сделаны из долговечного и антивандального материала. Также заключен муниципальный контракт на обслуживание контейнерных площадок и на уборку вокруг них, - рассказал заместитель главы города Андрей Барышников.

Известно, что первые обновленные контейнерные площадки появятся по следующим адресам:

- ул. Красный Октябрь, 27;

- ул. Ленина, 40;

- ул. Комсомольская, 14А;

- ул. Броднева, 4;

- ул. Патрикеева, 16А;

- ул. Энтузиастов, 81, 83;

- ул. Маяковского, 37;

- у мамонта Мити;

- ул. Лесозаводская, 29;

- мкр. Первомайский, 3 и 12;

- мкр. Солнечный, 30.