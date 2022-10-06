Фото: "ЧП | ДТП | Новый Уренгой"

В Новом Уренгое сгорел расселенный дом на улице Ямальская. Изначально информация об этом появилась в соцсетях, а затем ее подтвердили и в региональном МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило в 18:11 вечера. На место незамедлительно выехали 21 человек личного состава и 6 единиц спецтехники, - прокомментировали в ведомстве.

Судя по опубликованным местными жителями снимкам, пожар начался на крыше, а затем пламя перекинулось на остальное строение. В общей сложности огонь повредил 570 квадратных метров здания.

- Причина пожара и ущерб устанавливаются, - добавили в ведомстве.

Напоминаем, что недавно похожий пожар произошел и в Ноябрьске: сгорела расселенная деревяшка на улице Изыскателей.