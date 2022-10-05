В Новом Уренгое многоквартирный дом разваливается после капремонта

Фото: "ЧП | ДТП | Новый Уренгой"

В Новом Уренгое жители дома №1/4 в мкр. Дружба страдают от последствий капремонта, проведенного в 2020 году. Пост об этом появился в городском паблике «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», вызвав массу возмущений.

- Просим помощи, так как уже нет сил бороться с подрядчиком. В 2020 году в нашем доме произвели капитальный ремонт фасада. Сначала мы были рады, но сейчас испытываем одно расстройство. Как только наступает зима, на стенах начинает появляться лед. Двери к мусоропроводу уже сломались и висят на одном крючке, без ручек, на фасаде краска облетела. Подрядчика не дозовешься, - рассказал горожанин.

В качестве доказательств автор поста прикрепил фото со сломанной дверью и покрывшимся льдом углом стены.

Фото: "ЧП | ДТП | Новый Уренгой"

Фото: "ЧП | ДТП | Новый Уренгой"

В комментариях горожане единогласно поддержали недовольство земляка и посоветовали стучаться во всевозможные инстанции: жилищную инспекцию, прокуратуру, администрацию и прочее.

На данный момент ни мэрия, ни профильный департамент никак не прокомментировали данную ситуацию.

Напоминаем, что с похожей проблемой столкнулись и жители дома №7г по ул. Молодежная. После капремонта стены в квартирах начали покрываться плесенью и наледью, при этом власти с усердием стараются не замечать происходящего и игнорирует просьбы людей о помощи.