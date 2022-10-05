Фото: Правительство ЯНАО

В Тазовском районе завершается строительство полигона твердых бытовых отходов общей площадью 23,5 гектара. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас рабочие заканчивают обустройство подъездной автодороги к нему.

- Мы закончили земляные работы, обустроили шламонакопители, площадки и проезды, водоотводные канавы и лотки, модульные здания. Смонтировали водопропускные трубы, устроили фундамент под здания и сооружения, провели освещение и завершаем прокладку внутриплощадочных сетей теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на территории, - рассказал представитель подрядчика Евгений Романович.

Объект уже огражден и газифицирован. Он будет обслуживать два поселка - районный центр и Газ-Сале. Планируется, что отходы будут свозить и компании, которые работают в радиусе 150 километров от поселка.

Помимо обычных бытовых и промышленных отходов полигон предназначен для утилизации отходов повышенных классов опасности: медицинские, биологические, с содержанием тяжелых металлов, нефтешламы.

Срок эксплуатации полигона составляет 30 лет.