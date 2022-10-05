Педагог из Ноябрьска станет советником Министерства просвещения

Фото: администрация Ноябрьска

Педагог ноябрьской гимназии №1 Зильфира Батырова станет советником Министерства просвещения. Об это сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Она стала призером конкурса «Учитель года России - 2022» и сегодня, в свой профессиональный праздник, участвует в его заключительном этапе, борется за звание лучшего педагога страны, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что Зильфира Батырова преподает английский язык. Ее ученики - призеры Всероссийской олимпиады школьников, победители окружных и городских конкурсов.

Также в конкурсе участвуют: Вероника Мушкарина из Челябинской области (иностранный язык), Дмитрий Лутовинов из Московской области (всеобщая история, история России, мировая художественная культура, история, обществознание), Юлия Бахмутская из ДНР (история, обществознание), Ахмед Ламаркаев из Чеченской Республики (русский язык, литература).