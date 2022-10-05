Жительница Салехарда отправилась под суд за незаконную регистрацию мигрантов

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Прокуратуре Салехарда удалось выявить горожанку, прописавшую у себя трех иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, за это женщина получила вознаграждение.

- Установлено, что местная жительница, преследуя материальную выгоду, зарегистрировала в своем жилом помещении трех мигрантов. За оказанные услуги она получила 15 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Далее на женщину завели уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Впоследствии оно было прекращено судом из-за активной помощи обвиняемой в раскрытии преступления.

При этом горожанка должна вернуть полученные незаконным путем 15 тысяч рублей, они пойдут в доход государства.