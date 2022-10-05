Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 октября 2022 года: заразились 66 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 66 человек. С начала периода количество заболевших достигло 146 930.

При этом в больницы региона госпитализировано восемь человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 23 757 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 480. Всего в стране зарегистрировано 21 118 629 случаев. Излечились от коронавируса 44 694 человека, скончались - 113.