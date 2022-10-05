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Общество5 октября 2022 8:37

Следующие «Ямальские встречи» пройдут в Ноябрьске и Муравленко

Приедут сразу три именитых гостя
Евгений Значковский
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В регионе продолжается реализация проекта «Ямальские встречи». Следующими, кто встретятся с именитыми гостями, станут жители Ноябрьска и Муравленко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, 4 ноября ноябряне смогут пообщаться и задать интересующие вопросы сразу трем известным людям России:

- писатель и литературовед, автор книг «Лавр» и «Брисбен», доктор филологических наук Евгений Водолазкин;

- основатель стартапа NOLI Music inc для людей с ограниченными возможностями, победитель ежегодного рейтинга журнала Forbes «30 до 30» в 2022 году Денис Гончаров;

- судмедэксперт Бюро Судебно-медицинской экспертизы Москвы, сотрудник кафедры судебной медицины РНИМУ имени Пирогова Алексей Решетун.

А 5 ноября Денис Гончаров и Алексей Решетун встретятся с жителями Муравленко.

Поучаствовать в мероприятии смогут все желающие, для этого будет организована онлайн-трансляция.