В Тарко-Сале пьяный водитель снес школьный забор, удирая от полицейских

Фото: ОМВД России по Пуровскому району

В Тарко-Сале произошло ДТП с участием пьяного водителя. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Пуровскому району, мужчина 1990 года рождения въехал в забор по ул. Молодежная, д. 1.

- Установлено, что в 03:07 водитель автомобиля «Toyota Hilux», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не учел дорожные условия, скорость движения и врезался в забор, повредив его. Также мужчина неоднократно проигнорировал законные требования сотрудника полиции об остановке, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: ОМВД России по Пуровскому району

К счастью, в результате данного ДТП никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Ямала произошло 14 аварий, а с начала года - 3 535, в которых18 человек погибли и 221 получил травму, в том числе 28 детей.