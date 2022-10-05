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Происшествия5 октября 2022 7:28

Житель Аксарки, ударивший собутыльника ножом в спину, отправится в колонию

Мужчина полностью признал вину
Дмитрий Кошелев
Фото представлено КП

Фото представлено КП

В Приуральском районе вынесли приговор в отношении жителя села Аксарка, который едва не зарезал собутыльника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, преступление произошло в октябре 2021 года, когда потерпевший пришел в гости к осужденному, чтобы выпить.

- Во время распития спиртного хозяин жилища нанес своему гостю один удар складным туристическим ножом в область спины, после чего скрылся в неизвестном направлении, - прокомментировали в ведомстве.

Позже злоумышленника задержали. Во время следствия он добровольно сознался в содеянном и раскаялся.

В итоге суд признал его виновным по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и приговори к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.