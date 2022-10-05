Энергетики повысили надежность электроснабжения города Ноябрьск

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» модернизировали линию электропередачи в Ямало-Ненецком автономном округе. На повышение надежности электроснабжения более 100 тысяч жителей города Ноябрьск, а также социально значимых объектов, среди которых 14 школ, 22 детских сада, перинатальный центр и больничный комплекс, энергетики направили более 2,4 млн рублей.

Порывы ветра в ЯНАО могут достигать 30 м/с. Чтобы защитить воздушную линию от высоких ветровых нагрузок энергетики оборудовали 25 опор спиральной арматурой, а также установили 150 многочастотных гасителей вибрации.

Энергокомпания уделяет значительное внимание подготовке энергокомплекса Ямало-Ненецкого автономного округа к осенне-зимнему периоду. При проведении работ используются технические решения, адаптированные к особенностям северного региона. Новое оборудование, установленное на линии электропередачи, отечественного производства, оно устойчиво к перепадам температур и коррозии, а также обладает высокой прочностью и повышенным сроком службы – более 30 лет.