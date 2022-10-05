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Общество5 октября 2022 5:38

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальских учителей с их профессиональным праздником

Он пожелал педагогам крепкого здоровья и благополучия
Денис Михайлов
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальских учителей с их профессиональным праздником. По словам главы региона, именно педагоги хранят и передаете вечные ценности, учат детей морали и нравственности, помогают сделать правильный выбор.

- Благородный труд ямальских педагогов закладывает фундамент успешного развития наших детей. Профессия учителя очень сложна, но интересна. Педагоги Ямала - мудрые и неравнодушные люди. Благодаря профессионализму и энтузиазму наших учителей из ямальских школ выпускаются талантливые, креативные люди с активной жизненной позицией. Спасибо вам за наставничество, искреннюю любовь к детям. Мы продолжим поддерживать сферу образования и создавать достойные условия для всех поколений ямальцев, - сказал Дмитрий Артюхов.

Также он пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия и вдохновения в работе!

Отметим, что сейчас на Ямале трудятся 5 282 педагога.