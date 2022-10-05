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Происшествия5 октября 2022 5:08

Мошенники убедили ноябрянку перевести им почти 3,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Евгений Значковский
Мошенники убедили ноябрянку перевести им почти 3,5 миллиона рублей

Мошенники убедили ноябрянку перевести им почти 3,5 миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, аферист представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что им удалось задержать работника банка, занимающегося продажей клиентской базы. Как итог - персональные данные женщины стали доступны третьим лицам, сейчас они пытаются оформить кредит на ее имя.

- Для предотвращения незаконной операции женщину попросили получить новый займ и перевести деньги на определенный счет. Оформив кредит, она отправилась к банкомату и перечислила более 3 миллионов 480 тысяч рублей на продиктованный ей счета, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас полицейские разыскивают преступника, обманувшего северянка. Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».