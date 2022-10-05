Мошенники убедили ноябрянку перевести им почти 3,5 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, аферист представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что им удалось задержать работника банка, занимающегося продажей клиентской базы. Как итог - персональные данные женщины стали доступны третьим лицам, сейчас они пытаются оформить кредит на ее имя.

- Для предотвращения незаконной операции женщину попросили получить новый займ и перевести деньги на определенный счет. Оформив кредит, она отправилась к банкомату и перечислила более 3 миллионов 480 тысяч рублей на продиктованный ей счета, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас полицейские разыскивают преступника, обманувшего северянка. Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».