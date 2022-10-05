Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Жителей Ноябрьска научат оказанию первой помощи. Как рассказал глава города Алексей Романов, данная инициатива принадлежит главврачу станции скорой медицинской помощи Виктору Гордиенко.

- Запускаем новый проект по обучению ноябрян первой помощи. Занятия будут проходить дважды в неделю на базе учебного центра. Несмотря на большое количество желающих, увеличить число занятий пока что невозможно. Сотрудники скорой помощи и волонтеры-медики могут обучать только в свободное от основной работы время. Но, как отметил Виктор Константинович, с каждой неделей среди нас будет все больше людей, которые знают, как помочь при экстренных ситуациях, - отметил градоначальник.

Группы формируют по предварительной записи. Чтобы стать участником, необходимо позвонить по номеру: +7 (992) 409-27-07.