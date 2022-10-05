В Тазовском отрылся штаб волонтеров #МыВместе, где оказывают помощь семьям мобилизованных

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

В Тазовском отрылся штаб волонтеров #МыВместе, где готовы оказать помощь семьям мобилизованных земляков - юридическую, психологическую и волонтерскую. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков.

- Желающие оказать помощь могут приносить продукты питания, средства гигиены, фонарики, спальные мешки, дождевики, батарейки и многое другое. Также в пункте сбора принимаются продукты и предметы первой необходимости для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, - добавил управленец.

Центр открыт с 09:00 до 18:00 по адресу: ул. Калинина, д. 25, каб. 37. Задать интересующие вопросы тазовчане могут по телефону: 2-02-95. Также действует федеральная горячая линия, работающая без перерыва и выходных: 8-800-200-34-11.