В Салехарде строят каркас уличного хоккейного корта

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде началось строительство каркаса для крытого уличного хоккейного корта. Это первое подобное сооружение в городе, и появится оно на площадке у «Геолога».

- Уже этой зимой любители покататься на коньках смогут оценить лед. Будем проводить и массовые спортивные мероприятия. Например, любимый многими хоккей на валенках, - сказал глава города Алексей Титовский.

Пока на площадке запланированы два теплых пункта для переодевания и туалет. Если будет потребность, то появится и прокат коньков.

Отметим, что площадь у «Геолога» - третья по уникальности общественная территория в масштабах страны. Здесь будут располагаться игровые комплексы с горками, элементами для лазания и поручнями. Еще подрядчик обустроит зоны для воркаута и кроссфита и обновит поле для мини-футбола.