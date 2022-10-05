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Недвижимость5 октября 2022 2:03

В Тарко-Сале завершаются работы на улице Таежная

Основная часть запланированных мероприятий уже выполнена
Евгений Значковский
Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Тарко-Сале завершаются работы на улице Таежная. Как сообщил глава муниципалитета Антон Колодин, основная часть запланированных мероприятий уже выполнена.

- На данный момент специалисты занимаются устройством основания на перекрестке улицы Таежная с улицами 50 лет Ямалу и Промышленная для дальнейшей укладки асфальта. Также работники устанавливают пешеходное ограждение и наносят разметку, - отчитался Антон Колодин.

Кроме того, вдоль дороги ведется монтаж освещения, через несколько дней начнется установка дорожных знаков.

Всего рабочим предстояло обновить 632 метра асфальта: устранить серьезные просадки полотна, установить систему сбора и отвода дождевых и талых вод и прочее.