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Общество4 октября 2022 3:39

В отдаленной школе Надымского района открылся лазерный тир

Инициатива принадлежит самим ученикам
Денис Михайлов
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

В школе поселка Заполярный открылся лазерный тир. Как сообщили в пресс-службе Надымского района, идея создания такого пространства принадлежала самим ребятам.

- Проект реализован в рамках школьного партисипаторного бюджетирования, участниками которого являются ученики 7-11 классов, - прокомментировали в мэрии.

Первый мастер-класс по использованию оборудования прошел под руководством педагога по ОБЖ. Участие в нем приняли школьники, учителя и глава администрации поселка Екатерина Затуливетрова.

Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

В дальнейшем ребята смогут пройти обучение по программе дополнительного образования «Сталкер».

Пригодится новое оборудование и ЮнАрмейцам поселка. Они смогут использовать его для подготовки к участию в конкурсах патриотической направленности.