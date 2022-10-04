В отдаленной школе Надымского района открылся лазерный тир

Фото: администрация Надымского района

В школе поселка Заполярный открылся лазерный тир. Как сообщили в пресс-службе Надымского района, идея создания такого пространства принадлежала самим ребятам.

- Проект реализован в рамках школьного партисипаторного бюджетирования, участниками которого являются ученики 7-11 классов, - прокомментировали в мэрии.

Первый мастер-класс по использованию оборудования прошел под руководством педагога по ОБЖ. Участие в нем приняли школьники, учителя и глава администрации поселка Екатерина Затуливетрова.

Фото: администрация Надымского района

В дальнейшем ребята смогут пройти обучение по программе дополнительного образования «Сталкер».

Пригодится новое оборудование и ЮнАрмейцам поселка. Они смогут использовать его для подготовки к участию в конкурсах патриотической направленности.