На Ямале 4 октября 2022 года станет немного теплее

Погода на Ямале на 4 октября Фото: Вера Зенина

В понедельник, 4 октября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Днем по западу преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…+5 градусов, днем +3…+8.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью +3 градусов, днем +6. Ветер 7-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: