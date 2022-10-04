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Происшествия4 октября 2022 1:46

На Ямале 4 октября 2022 года станет немного теплее

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 4 октября 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 4 октября

Погода на Ямале на 4 октября

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 4 октября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Днем по западу преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…+5 градусов, днем +3…+8.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью +3 градусов, днем +6. Ветер 7-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО