В Салехарде изменили схему движения автобуса №5А

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается оптимизация движения городского пассажирского транспорта. Так, с 1 октября изменен автобусный маршрут №5А: он идет от ул. Игарская через центр города, как раз мимо социально значимых объектов, и заезжает на Телецентр.

В прямом направлении: ул. Игарская - хлебокомбинат - ул. Шалгина - ул. Глазкова - Больничный городок - гостиница Ямал - школа №4 - Вахта 80 - мкр. Ямальский - ОВД - Собор Преображения Господня - гостиница «Юрибей» - проспект Молодежи - детский сад «Мамонтёнок» - Телецентр;

В обратном направлении: Телецентр - «Баня» - детский сад «Золотая рыбка» - ул. Николаева - проспект Молодежи - гостиница «Юрибей» - Собор Преображения Господня - Сбербанк - ОВД - мкр. Ямальский - мкр. Солнечный - Вахта 80 - школа №4 - школа №2 - гостиница «Ямал» - Больничный городок - ул. Шалгина - хлебокомбинат - ул. Игарская.

Кстати, ранее по этому маршруту ходил один рейсовый автобуса, а теперь - два.

С обновленным расписанием автобусов можно ознакомиться ниже: