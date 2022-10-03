Фото: прокуратура ЯНАО

Прокуратура Муравленко помогла жителям СНТ «Дружба» добиться вывоза мусора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, люди сами обратились к ним с просьбой о помощи, поскольку ответственно лицо бездействовало.

Фото: прокуратура ЯНАО

- В ходе надзорных мероприятий обнаружено восемь свалок отходов. В целях их ликвидации прокурор внес представление председателю садоводства, но оно так и не было удовлетворено. Тогда гособвинитель направил в суд иск, а также возбудил в отношении мужчины административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе и накоплении отходов производства и потребления).

В итоге суд встал на сторону прокурора, обязав председателя вывезти мусор. Фактическое устранение нарушений находится на контроле ведомства.