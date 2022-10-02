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Спорт2 октября 2022 6:01

Фестиваль биатлона объединил порядка 100 юношей и девушек из Лабытнанги и Харпа

Претендовать на победу будут семьи, для которых биатлон - один из любимых видов спорта
Павел Посевин
Фото: Администрация города Лабытнанги

Фото: Администрация города Лабытнанги

На базе спортивного центра «Арктика» традиционный фестиваль биатлона объединил порядка 100 юношей и девушек из Лабытнанги и Харпа. Об этом сообщили в администрации Лабытнанги.

Претендовать на лидерство будут семьи, для которых биатлон - один из любимых видов спорта. А в Год семьи это мероприятие приобретает особый смысл.

Победителей лично поздравит Чемпионка Мира и Европы Юлия Макарова. Кстати, её личный пример и мастер-классы помогают воспитанникам спортшколы олимпийского резерва им. Т. В. Ахатовой достигать успеха.