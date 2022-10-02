Фото: Администрация города Лабытнанги

На базе спортивного центра «Арктика» традиционный фестиваль биатлона объединил порядка 100 юношей и девушек из Лабытнанги и Харпа. Об этом сообщили в администрации Лабытнанги.

Претендовать на лидерство будут семьи, для которых биатлон - один из любимых видов спорта. А в Год семьи это мероприятие приобретает особый смысл.

Победителей лично поздравит Чемпионка Мира и Европы Юлия Макарова. Кстати, её личный пример и мастер-классы помогают воспитанникам спортшколы олимпийского резерва им. Т. В. Ахатовой достигать успеха.