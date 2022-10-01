В Шурышкарском районе выпустят новые сувенирные товары с кедровыми орехами

Фото: Правительство ЯНАО

В Шурышкарском районе собираются расширить линейку товаров из кедрового ореха. В том году в муниципалитете созрел небывалый урожай, поэтому жители запасаются дикоросами не только для собственных нужд, но и помогают предпринимателям пополнять запасы для изготовления сувенирной продукции с ямальским колоритом.

В Центре познавательного туризма «Земля Лугуя» занимаются приемом ореха от населения. По словам его руководителя Анны Брусницыной, сезон выдался урожайным, а орех - достаточно крупным.

- Мы уже заготовили более 100 литров. Наши работники перебирают дикорос от мусора и сушат в специальной машине. В октябре начнется реализация ореха, он будет упакован в мешочки, – рассказала Анна Брусницына.

Сейчас предприниматель разрабатывает новую сувенирную линию, в которую войдут подушки-думки, наполненные кедровым орехом. К их изготовлению планируют привлечь местных мастериц. Пробная коллекция появится уже в ноябре.