Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске открыли движение по новому кольцу на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Еще один участок дороги после ремонта стал доступен для движения. Минувшей ночью открылся проезд по новому кольцу на улице Ленина, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Ноябрьска

В связи с этим возобновилось и движение общественного транспорта. По обновленной дороге уже начали ездить маршруты №2, №2а, №4 и №17.

Напоминаем, что в начале сентября на Ленина открыли отремонтированный участок от улицы Советская до кольца - всего 650 метров. Там появились широкие тротуары, новые велодорожками, автопарковки и автобусные остановки.

Фото: администрация Ноябрьска

А за счет современных и стильных 149 светильников улица засияла еще ярче. Для этого было проложено 3 тысячи метров кабельных линий.