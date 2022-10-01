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Здоровье1 октября 2022 9:20

Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 октября 2022 года: заразились 235 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 1 октяря 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 235 человек. С начала периода количество заболевших достигло 146 551.

При этом в больницы региона госпитализировано 10 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 33 186 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 644. Всего в стране зарегистрировано 21 018 942 случая. Излечились от коронавируса 52 628 человек, скончались - 103.