На Ямале с весны по осень собрано более 5 тысяч самосвалов мусора

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В объявленный Дмитрием Артюховым Год экологии на Ямале проходят масштабные уборки территорий. В мероприятиях принимают участие общественные организации, представители ведомств и все неравнодушные ямальцы. На сегодняшний день собрано более 95 тысяч кубометров мусора.

Пуровский район занял лидерские позиции по уборке – с весны здесь почистили почти 6 500 га, это и территории населенных пунктов, и лесной массив. За это время были ликвидированы 33 несанкционированные свалки. В Тарко-Сале и во всех поселениях района проводились субботники практически каждую неделю.

Благодаря проекту «Чистый Ямал» в Губкинском и в Пуровском районе активисты организовали экосплав по реке Пяку-Пур для школьников и волонтеров. Летом они сплавлялись по реке и очищали берега от мусора.

Таким образом в Пуровском районе было убрано 30 километров прибрежной зоны, собрано более 600 килограммов мусора. В Губкинском экотуристы привели в порядок территорию в 100 километров.

Уборка проводилась не только в муниципалитетах, но и в тундре. В Ямальском районе экодесант выезжал на уборку близ Сюнай-Сале, Яр-Сале, Панаевска, Сёяха, а также вдоль зимней дороги села Яр-Сале – фактория Порц-Яха. В общем счете было убрано 10,6 гектара.

Ямальцы по достоинству оценили акцию по уборке территорий и активно поддерживали инициативу. В Надымском участниками акции стали более 30 тысяч человек, они собрали более пяти тысяч кубометров мусора. А в Муравленко дополнительно реализовали проект «Выкинь мусор из головы». Так, 300 подростков из летних трудовых отрядов проводили уборку в городе, слушая в наушниках произведения мировой классики и лекции на тему экологии.

Проведена масштабная работа по ликвидации несанкционированных свалок в округе. В поселке Уренгой Пуровского района и селе Красноселькуп ликвидировали две огромных свалки – площадью в 2,1 гектара и 0,2 гектара соответственно.

В течение 10 лет у уборке территорий ЯНАО оказывают помощь участники движения «Волонтеры Арктики». В этом году они провели три экспедиции, в которых поучаствовали 56 человек из 17 регионов России и Казахстана. Волонтеры почистили мыс Марре-Сале, село Сеяхи, ликвидировали последствия хозяйственной деятельности в упраздненном поселке Полярный.

Всего за лето добровольцы собрали 101 тонну металла, 238 кубометров ТБО и около 20 кубометров древесного мусора. На прессование было отправлено более 1500 бочек из-под ГСМ, демонтировано 13 хозяйственных строений и металлоконструкций.

Уборка территорий в Год экологии на Ямале продолжается.