В рамках нацпроекта за 3 года на Ямале отремонтировано 200 км дорог

Фото предоставлено КП

За три года на Ямале было отремонтировано 200 километров дорог, включая подъезд к Ноябрьску, участки от Харпа до Лабытнанги и мост к поселку Ханымей.

Уже в 2019 году доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, возросла почти до 70%. Среди них – дорога от Салехарда до аэропорта, Ноябрьск – Вынгапуровский, подъезды к городам Ноябрьск и Тарко – Сале.

Одним из самых значимых для ямальцев стало строительство дороги Салехард – Надым в 2020 году. Благодаря нацпроекту был построен участок длиной порядка 51 км. Кроме того, отремонтированы 15 км дорог в Салехарде и Лабытнанги.

В 2021 году крупнейшим объектом стал ремонт участка региональной трассы от Карамовского поста в сторону Губкинского – почти 21 километр дорожного полотна. Также дорожники продолжили работы в Салехарде и Лабытнанги.

– Ямало-Ненецкий автономный округ не первый год участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». За три года его реализации наш регион стал более комфортным для всех участников дорожного движения. Мы получаем комфортные и безопасные для передвижения дороги, а это главное. Все показатели по нацпроекту на сегодняшний день достигнуты в полном объеме, – подчеркнула Светлана Гиллих, заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Сейчас работы ведутся на 17 км муниципальных и региональных дорог. В Салехарде завершен ремонт на улицах Геологов и Чупрова, в Лабытнанги приведена в порядок улица Бованенко и участок дороги подъезда к станции Обская.

Также работы продолжаются на участке автодороги Пуровск – Коротчаево. Полностью разобрана старая дорога, затем, после уплотнения и укрепления дорожного полотна, рабочие уложат три слоя асфальта. Здесь же ремонтируются три моста.

В Салехарде на улице Патрикеева проводится прокладка сетей тепловодоснабжения, по окончании дорогу заасфальтируют и обновят тротуары.

Есть планы и на следующий, 2023-й год: заключены контракты на ремонт участка Пуровск-Коротчаево и ремонт улицы Чкалова в Салехарде.