Ямальцы начали получать повышенные выплаты по социальному контракту

Жители Ямала, обратившиеся за поддержкой после 1 июля, начали получать повышенные пособия. Напомним, что выплаты по соцконтракту были увеличены по поручению Владимира Путина этим летом.

Единовременная помощь на развитие бизнеса увеличилась с 250 до 350 тысяч рублей, личного подсобного хозяйства – со 100 до 200 тысяч рублей. Вместе с изменением размера прожиточного минимума была увеличена и выплата для направления «Поиск работы» – до 21 617 рублей в месяц.

– В этом году уже заключено более 300 соцконтрактов, поддержкой охвачено свыше 700 человек из числа малоимущих семей с детьми и одиноко проживающих граждан, – подчекрнула Оксана Медынская, директор департамента социальной защиты населения ЯНАО.

Соцконтракт нацелен на повышение уровня жизни и дохода жителей Ямала. Для этого гражданин заключает с государством соглашение, в основе которого программа соцадаптации с прописанными условиями выхода из трудной жизненной ситуации.