Энергетики направили 4,5 млн рублей на ремонт линии электропередачи в ЯНАО

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«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт линии электропередачи 220 кВ «Надым – Салехард-1» в Ямало-Ненецком автономном округе. На выполнение работ энергокомпания направила порядка 4,5 млн рублей.

В течение месяца специалисты-линейщики на участке ЛЭП протяженностью свыше 160 километров заменили 25 гасителей вибрации, выправили 9 поддерживающих подвесок и установили 80 гасителей пляски спирального типа. Кроме того, смонтировали 58 межфазных распорок, служащих для предотвращения схлеста проводов. В климатических условиях Ямала, где порывы ветра достигают 33 м/с, это особенно актуально.

Выполненные работы повысили надежность электроснабжения более 50 тысяч жителей окружной столицы Ямала – Салехарда.