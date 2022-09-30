МегаФон назвал самые «общительные» поселения Ямала

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Самыми «разговорчивыми» жителями Ямало-Ненецкого автономного округа оказались сельчане – они гораздо чаще и дольше, чем жители городов звонят по мобильным телефонам.

Согласно обезличенным данным по мобильной активности в сети МегаФона в топ-3 самых «разговорчивых» локаций Ямала попали вахтовый поселок Харасавэй и село Яр-Сале Ямальского района, а также село Красноселькуп – административный центр одноименного района. Именно здесь в среднем на абонента приходится наибольшее число звонков в месяц. Также много общаются по телефону жители Лонгъюгана, Самбурга и Ягельного.

Среди городов пальму первенства по этому показателю держит Лабытнанги. За ним следуют Тарко-Сале и Губкинский. Салехард занимает в этом списке четвертую строчку – судя по всему жители столицы округа предпочитают общаться в мессенджерах.

За последний год абоненты МегаФона стали чаще звонить друг другу с помощью технологии VoLTE – уже более 63% разговоров жители Ямала проводят в сетях четвертого поколения. Сервис Voice over LTE позволяет совершать вызовы, не прерывая интернет-сессию в 4G. Это значит, что скачивать видео на высоких скоростях, читать почту и соцсети можно даже во время беседы. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос звучит чисто и естественно. Самые активные пользователи VoLTE в округе сегодня – владельцы смартфонов Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 12 и Apple iPhone 7.

- Ямальцы активно пользуются современными технологиями звонков – уже почти две трети всех голосовых вызовов наших абонентов совершается в сетях 4G. Чтобы обеспечить всем жителям округа качественное общение, МегаФон продолжает модернизировать сеть и запускать новые базовые станции. С начала года улучшения проведены в 7 населенных пунктах, среди которых не только города, но небольшие села. Также мы модернизировали сеть на нефтегазовых месторождениях и вдоль крупных дорожных артерий округа. Теперь абоненты на этих территориях также смогут звонить в VoLTE с новым качеством звука, – отмечает технический руководитель МегаФона в ЯНАО Владимир Петров.