На Ямале от гриппа привились 2 500 пожилых людей. Фото предоставлено КП

В ЯНАО продолжается период вакцинации от гриппа. И особое внимание эпидемиологи акцентируют именно на группах риска – медработники, учителя, жители округа старше 60 лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Одна из приоритетных групп для вакцинации – люди пожилого возраста. По словам медиков, после перенесенных инфекций они чаще подвержены осложнениям.

К слову, в 2021 году эпидемии удалось избежать благодаря высокому охвату населения вакцинацией. В этот раз пик заболеваемости ожидается в октябре-ноябре, поэтому сделать прививку рекомендуется в начале осени. Так иммунная система успеет выработать антитела, обычно на этот процесс отводится около месяца.

Грипп в сочетании с COVID-19 может привести к тяжелым последствиям для организма. Поэтом врачи советуют сделать обе прививки, вакцинацию разрешается пройти даже в один день – для этого на Ямале работают 58 пунктов.

На сегодня прививку от гриппа получили 50 тысяч ямальцев, среди низ свыше 30 тысяч взрослых и около 20 тысяч детей.