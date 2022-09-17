В ЯНАО на треть снизилось число безработных

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, с начала 2022 года снизилась почти на 30%, составив 1,1 тыс. человек. На сегодня по уровню безработицы ЯНАО входит в тройку субъектов России с самым низким показателем.

В банке вакансий округа в настоящий момент более 18 тыс. свободных рабочих мест. Самые востребованные из них – водители, продавцы, машинисты, инженеры, монтажники, учителя, врачи, повара и др.

Для сохранения уровня занятости на Ямале реализуют мероприятия по содействию в трудоустройстве граждан, которые не могут найти работу. Специалисты помогают подготовить резюме, обучают навыкам самопрезентации, организации собственного дела и профессионального развития и др. Участниками таких мероприятий стали 22 тыс. жителей ЯНАО.

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» для 400 ямальцев было организовано обучение в ведущих вузах России.