Ямал подписал соглашение о сотрудничество с корпорацией «Туризм.РФ»

В рамках Восточного экономического форума правительство ЯНАО и корпорация «Туризм.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития туристической инфраструктуры в регионе.

Документ подписали губернатор округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор «Туризма.РФ» Сергей Суханов в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

– Сегодня мы сделали очередной шаг к выполнению поручения Президента по развитию туристической инфраструктуры. Еще пять регионов начинают совместную с «Туризм.РФ» работу по созданию современных мест размещения и точек притяжения туристов. А всего соглашения уже заключены с 51 субъектом. В планах до конца года вовлечь в эту работу уже абсолютно все регионы страны. Акцент будем делать, как и отметил глава государства на заседании Госсовета, на создании доступных и комфортных объектов. Наша задача, чтобы максимальное число россиян могли посещать традиционные здравницы, отдыхать у моря, знакомиться с культурой соседних регионов. Будем развивать и туристическо-рекреационные комплексы Северного Кавказа. Впереди нас ждет большая работа, итогом которой станет не только увеличение турпотока до 140 миллионов поездок в год, но и более высокое качество жизни людей, – сказал вице-премьер.

На Ямале корпорация будет прорабатывать туристический кластер Рай-Из в Харпе в пятидесяти километрах от Салехарда. «Туризм.РФ» выступит партнером для инвесторов и гарантом для региона эффективности вложения средств и того, что объекты будут достроены.

Ямал подписал соглашение о сотрудничество с корпорацией «Туризм.РФ»

– Ямал на карте большого туризма страны пока представлен достаточно скромно, но все отмечают и мы сами в этом уверены, что у региона большой потенциал. Россияне хотят изучать массово свою страну, путешествовать. Видим кратный рост по внутреннему туризму, но пока не хватает хороших гостиниц, инфраструктуры. Все должно быть новое, современное, соответствующее самым высоким запросам. Такой проект мы планируем на Ямале и рассчитываем, что с помощью корпорации «Туризм.РФ» сможем привлечь и дополнительных специалистов для экспертизы, и дополнительные ресурсы уже для практической реализации нашего проекта, – отметил Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО.

В следующем году на Ямале планируется запуск базы Харбей, нового комплекса, предназначенного для проведения деловых мероприятий, вездеходных, пеших снегоходных маршрутов.

Кроме того, один из проектов уже реализуется. Так, в природном парке «Ингилор» уже обустраивают экомаршруты для туристов. В планах к 2026 году – открытие горнолыжного комплекса на Полярном Урале с 20-ю км трасс, двумя гостиницами и оздоровительным центром. Это будет первый в стране комплексный инвестпроект в туристической сфере, реализованный на условиях концессии.