С начала сентября в больницах Ямала приступили к работе семь новых врачей

Фото: Правительство ЯНАО

С начала сентября в медучреждениях Ямала приступили к работе семь новых врачей. Об это сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, штат Ноябрьской ЦГБ пополнился четырьмя молодыми врачами. Терапевт Наталья Козыренко приехала из Екатеринбурга, где в этом году окончила медицинский университет. Девушка увлекается лыжами и является кандидатом в мастера спорта. Коллеги Натальи - врачи Дарья Кропотка, Михаил Лукошков и Диана Мокшина - уроженцы Ноябрьска. Все они вернулись в родной город после обучения в Тюменском медуниверситете.

Также новый специалист появился и в бригаде санавиации Тазовского территориального отделения. Анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Скрипко окончил в 2019 году Алтайский медуниверситет. Затем два года работал в городской больнице Барнаула, где овладел навыками проведения интенсивной терапии у пациентов в экстренных, неотложных и терминальных состояниях.

Нефролог Евгения Немирович приступила к работе в Новоуренгойской больнице. Она с отличием окончила Башкирский государственный медуниверситет и работала в Центре амбулаторного диализа в Республиканской больнице имени Куватова в Уфе.

Штат Красноселькупской ЦРБ пополнила терапевт Алсу Галямова. В 2014 году она окончила Тюменскую государственную академию, ординатуру по общей врачебной практике, а также прошла профессиональную переподготовку. Затем трудилась в медучреждениях Тобольска и Тюмени. Последние полгода принимала активное участие в борьбе с коронавирусом в ковидном госпитале.