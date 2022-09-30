Ямальские врачи начнут выявлять опасные болезни с помощью искусственного интеллекта

Фото: Правительство ЯНАО

Пять ямальских больниц присоединились к московскому проекту по использованию сервисов искусственного интеллекта. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о платформе HUB Telemed, способной анализировать лучевые исследования пациентов.

- Мы готовы масштабировать проект. Исследования региональных клиник будут передаваться в обезличенном виде через нашу платформу для анализа нейросетями, а после - возвращаться врачу больницы для итогового описания. Специалистам ЯНАО будут доступны алгоритмы, которые применяются радиологами Москвы, в том числе комплексный сервис, который помогает определять признаки сразу семи патологий. Такие технологии не заменяют врача, но ускоряют диагностику и повышают ее точность, - сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

Платформу начали использовать Губкинская, Надымская, Новоуренгойская, Ноябрьская и Салехардская больницы. Специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины сопровождают процесс и контролируют качество работы нейросетей.

- Ямал - один из первых регионов, где начали внедрять технологии искусственного интеллекта. С 2018 года реализован проект по анализу КТ-снимков, в 2021 году - по анализу маммографий. Новые технологии позволяют повысить качество диагностики и снизить нагрузку на врача. Соглашением предусмотрен анализ различных видов исследований: от флюорографии и до компьютерной томографии, - сказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Нейросети помогают врачам находить на компьютерной томографии признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, а также патологии легких, рак молочной железы и плоскостопие.

В скором времени к пилотному проекту подключатся и все остальные медучреждения региона.