Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 сентября 2022 года: заразились 145 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 145 человек. С начала периода количество заболевших достигло 146 316.

При этом в больницы региона госпитализировано шест человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 37 286 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 723. Всего в стране зарегистрировано 20 985 756 случаев. Излечились от коронавируса 61 225 человек, скончались - 106.