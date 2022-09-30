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Здоровье30 сентября 2022 8:41

Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 сентября 2022 года: заразились 145 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 30 сентября 2022 года
Дмитрий Кошелев
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 145 человек. С начала периода количество заболевших достигло 146 316.

При этом в больницы региона госпитализировано шест человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 37 286 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 723. Всего в стране зарегистрировано 20 985 756 случаев. Излечились от коронавируса 61 225 человек, скончались - 106.