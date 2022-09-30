Киберспорт - не игрушки. Есть ли польза от компьютерных игр?

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Отвечает и. о. заведующего кафедрой информационных технологий и статистики УрГЭУ, кандидат технических наук Валентин Кормышев.

- У игры за компьютером и Киберспортом отличия значительные! - говорит Валентин Кормышев. - Задача киберспортсменов - изучить методологию сражения, схватки или стратегии. Каждый шаг, как в шахматной партии должен быть тщательно просчитан. Куда идти, что делать, какие решения принимать в той или иной ситуации - вот в чем заключается суть. Киберспортсмены тренируются часами, отрабатывая необходимые навыки.

- С какого возраста можно отдавать ребенка на киберспорт в Екатеринбурге?

Это зависит от возрастного рейтинга игры, которой ребенок будет обучаться. В УрГЭУ в ноябре планируется открыть курсы «Основы киберспорта». Они доступны для детей с 14 лет. Занятия киберспортом имеют много преимуществ: родители могут ограничить время провождения ребенка за компьютером, при этом сохранив хорошие отношения, ведь они приняли его хобби; а ребята найдут друзей среди единомышленников. Регулярно занимаясь, человек однозначно приобретет много навыков: научится быстро и точно принимать решения и нести за них ответственность. Поэтому я считаю, что рациональнее не ограждать их от «вредных» компьютеров, а учить правильно с ними взаимодействовать.

- Как быть с экипировкой? Если для хоккеиста нужна клюшка, а для фехтования - шпага, то, что необходимо для киберспорта?

- В первую очередь геймеру требуется компьютер с хорошей видеокартой и мощным процессором. Для серьезных занятий компьютерными играми нужен монитор на 144 или 240 герц - на таком экране картинка сменяется быстрее и геймер видит противника намного раньше, а значит, у него есть намного больше времени на то, чтобы среагировать на его появление. Поэтому на курсах «Основы киберспорта» есть все необходимое для занятий, – добавляет Валентин Кормышев.

КСТАТИ

В нашем городе это направление активно развивается. Есть все шансы научиться играть, как профи и освоить киберспорт в УрГЭУ! 3-4 декабря 2022 года состоится турнир по Dota 2 в честь 55-летия УрГЭУ.

Турнир рассматривается, как начальный этап масштабного мероприятия в рамках предстоящего в апреле 2023 года XIII Евразийского экономического форума молодежи, на который будут приглашены команды из разных стран.