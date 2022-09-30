Глава Шурышкарского района развеял слухи о мобилизации только коренных народов

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов развеял слухи о мобилизации коренных народов, появившиеся в соцсетях. Согласно опубликованной информации, на фронт должны поехать только народы ханты и ненцы. Но это оказался чистой воды вымысел.

- Друзья, вижу вашу обеспокоенность относительно мобилизации, которая выливается в посты и комментарии в социальных сетях. Пишут о преобладании одной национальности мобилизованных над другими. По этому вопросу я встретился с родственниками ребят, представителями коренных народов, правлением районного отделения Ассоциации «Ямал-потомкам», - сообщил управленец.

На встрече Олег Попов рассказал о содействии, которое оказал муниципалитет военному комиссариату, и принципах, по которым формировался список мобилизованных. В итоге между собравшимися и властью было достигнуто взаимопонимание.

- Сейчас такое время, когда фейки по количеству преобладают над правдой. Еще раз уверяю всех, национальность тех ребят, которых мы уже проводили, не бралась в расчет при формировании списка. Призываю вас не доверять любой информации и не распространять недостоверные данные, - обратился Олег Попов к шурышкарцам.