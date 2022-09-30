Губкинский парк дорожной техники пополнился семью новыми машинами

Фото: Правительство ЯНАО

Губкинский парк дорожной техники пополнился пятью новыми самосвалами и двумя автогрейдерами. Сейчас их ставят на учет и страхуют, после завершения необходимых процедур машины выйдут на работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кстати, до конца года ожидается поставка еще 18 единиц специальной техники.

Всего с начала года в муниципалитеты Ямала поступила почти половина запланированной к обновлению дорожной техники. В Ноябрьск и Пуровский район доставили по шесть единиц, в Новый Уренгой - пятнадцать, Губкинский - семь, в Ямальский район - четыре, Шурышкарский и Тазовский районы - три, Надымский - два и Красноселькупский - один. Все машины отечественного производства.

Часть техники - всесезонная, что позволит повысить качество содержания улично-дорожной сети как в зимнее, так и в летнее время.

- Вот уже третий год мы получаем спецтранспорт для предприятия за счет окружной субсидии. Приятно, что с каждым годом темпы наращиваются. Очень много техники еще в процессе получения. Будет и гудронатор, и каток, и погрузчики, и МТЗ-тракторы. Сейчас наши специалисты занимаются постановкой на учет тех машин, которые поступили. В ближайший месяц мы сможем увидеть машины в городе. Самосвалы, в частности, будут заниматься вывозом снега, - сказал директор МБУ «Автодорсервис» Юрий Ладиненко.