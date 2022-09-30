В Салехарде строят один из самых крупных многоквартирных домов в городе

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде строят один из самых крупных многоквартирников в городе. Как сообщили в пресс-службе департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, речь идет о новой девятиэтажке, которая появится рядом с окружным арбитражным судом.

- Дом рассчитан на 192 квартиры. Общая площадь жилых помещений составит порядка 9,5 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, в каждой из которых будет выполнена чистовая отделка и установлена сантехника. На первом этаже разместятся коммерческие помещения с витражным остеклением, - уточнили в ведомстве.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Сейчас рабочие заняты сборкой железобетонного каркаса, каменной кладкой наружных стен и перегородок, балконов.

На территории дома оборудуют тротуары, парковку для автомобилей, детскую и спортивную площадки, а также площадку для выгула собак. Разумеется, появится и зеленая растительность.