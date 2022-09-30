В Шурышкарском районе перевернулась лодка с пассажирами: один человек погиб Фото: Вера Зенина

В Шурышкарском районе произошла трагедия на воде: перевернулась моторная лодка с двумя пассажирами, один из которых погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Новоуренгойской транспортной прокуратуры.

Известно, что происшествие случилось 29 сентября на реке Сыня. По предварительным данным, управлял транспортным средством именно утонувший мужчина.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Кроме того, Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере эксплуатации маломерных судов.

Напоминаем, что еще один похожий несчастный случай произошел 19 июня неподалеку от Лабытнанги. Тогда погиб 42-лени мужчина: он выпал из лодки во время рыбалки.