Прокуратура Салехарда помогла пенсионерке получить деньги за неиспользованную путевку Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда помогла местной жительнице получить деньги за неиспользованную путевку. По сообщению пресс-службы регионального ведомства, отдых женщины сорвался из-за пандемии коронавируса.

- Установлено, что в 2020 году пенсионерка оплатила путевку стоимостью 45 тысяч рублей. Но отдохнуть она так и не смогла, поскольку санаторий, в который собиралась поехать, начал работать в качестве обсерватории для больных коронавирусом. При этом туроператор так и не предложил женщине другой путевки, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя взыскать в пользу горожанки сумму, затраченную на приобретение путевки, а также проценты за ее пользование.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.