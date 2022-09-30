В Муравленко открылась школа ухода за инвалидами и пожилыми людьми

Фото: Правительство ЯНАО

Жители Муравленко могут бесплатно обучиться правилам ухода за тяжелобольными людьми, инвалидами и пожилыми. Для этого в городе открылась специальная школа, расположенная на базе местной организации соцобслуживания населения.

Занятия будут проходить еженедельно в течение трех месяцев. Программа состоит из пяти модулей: «Общие правила по уходу», «Удовлетворение физиологических потребностей», «Разновидности технических средств реабилитации», «Особенности взаимодействия» и «Профилактика эмоционального выгорания».

Спикерами выступят психолог, медицинский работник и специалист по социальной работе учреждения.

- На занятиях будут демонстрироваться как теоретические знания, так и практические. Сотрудники покажут ученикам на манекене, имитирующем форму человеческого тела, как безопасно провести гигиенические процедуры, перевернуть лежачего и другое. К некоторым урокам возможно будет подключиться онлайн, - говорит директор центра социального обслуживания населения в Муравленко Татьяна Корховая.

Сегодня на Ямале школы ухода открыты почти во всех муниципалитетах. Их учениками стали 150 северян. Записаться на бесплатные занятия может любой желающий.