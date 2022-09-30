Жители Лабытнанги соберутся на очередной субботник для расчистки протоки Выл-Посл

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Год экологии в Лабытнанги продолжается очистка протоки Выл-Посл, расположенной в низовьях Оби. Об этом рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

«От наследия прошлого избавиться непросто. От лесоперевалки остались бревна, вода словно выталкивает их и другой мусор на поверхность. На фото видно, что работы непочатый край», - написала она в своих соцсетях.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Помогают в этом нелегком деле активисты, коллективы предприятий и организаций. Кстати, стараниями эковолонтеров удалось собрать 20 самосвалов мусора.

Очередной субботник состоится уже сегодня. Если есть желание - присоединяйтесь!

Напоминаем, что всего в регионе планируется расчистить от мусора 52 километра прибрежной полосы Оби (от Салехарда и до острова Пуголлор). Кроме того, волонтеры освободят акваторию реки от брошенных орудий лова.