Фото: администрация Салехарда

Салехард присоединится к Всероссийскому дню ходьбы, который отмечается 2 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Желающие принять участие в этом необычном празднике пройдут дистанцию в 2 022 метра, начиная от площади Культурно-делового центра (ул. Арктическая, 1). Начало мероприятия назначено на 12:30.

На финише всех наградят сувенирными призами и дипломами участников.

Кстати, акция ежегодно собирает 250 тысяч участников по всей стране. Проходит она традиционно в первые выходные октября.

Напоминаем, что в предстоящие выходные в Ноябрьске пройдет фестиваль отцов и сыновей «Два капитана 2.0». В программе запланированы мероприятия, направленные на поиск общих интересов членов семьи.