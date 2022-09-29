В Тарко-Сале завершается ремонт районного центра занятости населения

Фото: Правительство ЯНАО

В Тарко-Сале завершается ремонт центра занятости населения Пуровского района. Работы ведутся в помещении, в котором ранее располагался офис банка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стены здания уже окрасили в соответствии с брендбуком, заменили напольное покрытие, входную группу, оконные блоки, систему отопления, освещение, сделали навесной потолок. Пространство разделили на специальные функциональные зоны: ожидания, индивидуальной работы, цифровых сервисов. Также помещения адаптированы под потребности маломобильных граждан.

Сейчас рабочие монтируют подъемник для инвалидов, внутренние стеклянные перегородки, устанавливают мебель, систему навигации и техники.

Пока в новом здании ведутся работы, сотрудники учреждения повышают навыки подбора кадров для работодателей и подходящей работы для соискателей. Проходит оптимизация действий специалистов центра, внедряются технологии «бережливого производства».

- Модернизация центра занятости населения позволит перейти на более совершенный уровень взаимодействия с соискателями и работодателями. Это обеспечит предоставление более широкого комплекса услуг в сфере содействия занятости, - рассказала руководитель ЦЗН Пуровского района Ирина Грабельникова.