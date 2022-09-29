Школу и детский сад в Салехарде построят с помощью инфраструктурных облигаций

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Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ одобрен еще для двух объектов на Ямале. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о школе на 800 мест и детском саду на 240 мест в Салехарде. Стоимость обоих проектов суммарно оценивается в 3,8 миллиарда рублей.

- Обеспечивать строящиеся микрорайоны всеми необходимыми социальными объектами - наш безусловный приоритет. Микрорайон «Обдорский» будет одним из самых крупных на Ямале, там уже строятся две школы и работает детский сад. Второй садик там тоже жизненно необходим. В другом микрорайоне окружной столицы, где планируется много жилья, отсутствует школа. Благодарю «ДОМ.РФ» за поддержку строительства этих двух объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций: он позволяет нашим застройщикам получать необходимые займы под очень комфортную льготную ставку, - сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Напоминаем, что проект строительства школы и детсада в Салехарде - второй для ДОМ.РФ на Ямале. Ранее было одобрено создание школы и детсада в рамках комплексной застройки микрорайона №17 в Губкинском.

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство социальных объектов на льготных условиях, а регионам - реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий.