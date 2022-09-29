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Общество29 сентября 2022 10:25

Депутат Госдумы от Ямала - о трудовых и финансовых гарантиях мобилизованных граждан

Дмитрий Погорелый рассказал о законах, принятых Госдумой
Марина Прохорова
Фото: соцсети Дмитрия Погорелого

Фото: соцсети Дмитрия Погорелого

Депутат Госдумы от Ямала Дмитрий Погорелый подробно рассказал в своих соцсетях о трудовых и финансовых гарантиях мобилизованных граждан.

Так, призыв по мобилизации и вступление в ряды добровольцев - не основание для увольнения. Действие трудовых договоров будет приостановлено, но не расторгнуто, при этом период службы обязательно включат в стаж. После ее окончания россияне смогут вернуться на свое место работы.

Также мобилизованным гражданам и членам их семей не будут начисляться пени из-за неоплаты коммунальных услуг, а также взноса на капремонт.

Все участники специальной военной операции и их родные смогут получить кредитные каникулы. Это можно будет сделать в любой момент в течение срока действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Кроме того, депутаты решили установить единую систему компенсации вреда жизни и здоровью волонтеров, поскольку они зачастую работают в зоне риска и должны быть обеспечены гарантированной помощью.