Надымчанин, сумевший избежать наказания за попытку убийства, все же отправится в колонию

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Апелляционный суд Надыма вынес приговор в отношении местного 70-летнего жителя, который напал с ножом на друга своего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 22 сентября 2021 года обвиняемый, находящийся в алкогольном опьянения, нанес спящему 50-летнему гостю своего пасынка удар кухонным ножом в грудь, тем самым причинив мужчине проникающее ранение. Кроме того, он несколько раз высказал в адрес потерпевшего угрозу убийством и пытался нанести второй удар, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, раненому мужчине удалось выжить благодаря свидетелю, который смог остановить надымчанина.

При вынесении приговора городской суд не согласился доводами следователей о том, что северянина надо судить по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, назначив наказание в виде 2 лет условного лишения свободы.

Однако апелляционная комиссия не согласилась с таким решением и изменила приговор. В итоге надымчанина признали виновным по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ, приговорив к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.